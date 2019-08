"Heute" geht schon jetzt die neue Derby-Route

Am Sonntag steigt in der Generali Arena das 329. Wiener Derby. Auf die Rapid-Fans wartet ein neuer Weg zum Austria-Stadion. "Heute" zeigt die wichtigsten Passagen.

Der Weg zum Wiener Derby

Im vergangenen Dezember war es schon vor dem Duell der Erzrivalen zu erheblichen Problemen zwischen Polizei und Fans gekommen. Rapid-Anhänger wurden von den Ordnungshütern stundenlang festgehalten, die Tangente vorübergehend gesperrt. Deswegen wurde nun die Route geändert. "Heute" hat die Infos zur Anreise und die Schlüsselstellen im Video.Bisher trafen sich die Rapid-Fans vor dem Anmarsch traditionell am Reumannplatz. Nun gibt es einen anderen Treffpunkt, nämlich bei der U1-Station Troststraße.Von dort geht es dann los in Richtung Verteilerkreis. Auf der Favoritenstraße werden die Fans exakt drei Häuserblocks stadtauswärts gehen. Bei der Hebbelgasse geht es links hinein in Richtung Alfred-Böhm-Park.Der Fußweg durch den Park zur Absberggasse ist nur kurz, dann wartet aber die heikelste Passage am Weg zum Derby. Statt wie bisher über die breitere Laaerberg-Brücke werden die Fans nun über den Absbergsteg geführt. Der ist zwar näher an der Generali-Arena, aber dafür gibt es nur einen schmalen Weg für Fußgänger und Radfahrer. Auf die Rapid-Schlachtenbummler wartet da eine Blockabfertigung: Nur etwa 20 Personen gleichzeitig dürfen über die Brücke gehen.Vom Absbergsteg ist es dann nicht mehr weit zum Stadion. Der Gäste-Sektor ist mit 1.750 verkauften Karten bis auf den letzten Platz gefüllt. (red)