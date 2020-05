Das sind die zehn Hürden vor Schulstart nach Corona

Ab 18. Mai gehen die 6- bis 14-Jährigen wieder in die Schule, ab 3. Juni folgen die Oberstufen. Damit der Start halbwegs funktioniert, sind noch viele Hausaufgaben zu erledigen. "Heute" hat die Liste.

Die Schulen fahren hoch – und die Betroffenen aus der Haut? Diese Probleme sind nicht – oder nicht genügend – gelöst:Manche Eltern wissen noch nicht, an welchen Tagen ihr Kind/ihre Kinder überhaupt Unterricht hat/haben.Die Schulen können autonom aus drei Unterrichtsmodellen wählen: Blöcke (Mo–Mi bzw. Do & Fr, Tausch in der Folgewoche), täglich oder wöchentlich wechselnd.Eltern haben zwei oder mehr Kinder an derselben Schule und damit im selben Unterrichtsmodell, aber in unterschiedlichen Klassen. Mögliche Folge: Die Kinder sind abwechselnd in der Schule.Selbes Problem wie oben, plus: Die Schulen stimmen sich nicht untereinander ab. Mögliche Folge: gegengleicher Unterricht und Betreuungsprobleme. Landesbildungsdirektionen müssen mit Landeselternverbänden bis 18. Mai Lösungen erarbeiten – für jedes Geschwisterpaar einzeln.z.B. für Sprach- oder Religionsunterricht sorgt für Platz- (Abstand) und Einteilungsproblemen in den Klassen. Spezial-Problem Deutschförderklassen: Die Kinder brauchen eine Aufstiegsbewilligung, hatten aber kaum Möglichkeiten zu lernen.Eltern können ihre Kinder für das heurige Schuljahr abmelden – ohne Angabe von Gründen und bis zum ersten Schultag.Kinder werden an unterrichtsfreien Tagen betreut – z.B. im Turnsaal. Probleme: Sicherheitsabstand sowie Beschäftigung und Betreuung, da ja alle Lehrer unterrichten. Die Lehrer sollen am 22. Mai und am 12. Juni unterrichten – freiwillig. Noch ist unklar, ob die Schulen mitspielen.Staus durch Abstand und Handdesinfektion beim Betreten der Schule.