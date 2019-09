Diego Maradona hat neuen Job als Trainer in Heimat

Diego Maradona verbreitete in seiner ersten Einheit als Coach von Dorados de Sinaloa gute Stimmung. Ähnliches wird er nun in Argentinien umsetzen. Bild: picturedesk.com

Fußball-Legende Diego Maradona hat einen neuen Job als Trainer. Der Argentinier kehrt in die Heimat zurück, coacht einen Erstligisten.

Diego Maradona kehrt heim. Die argentinische Legende, die in der Heimat gottgleich verehrt wird, heuert als Trainer bei Erstligisten Gimnasia aus La Plata an. Mit 58 Jahren unterschrieb Maradona am Donnerstag den Vertrag.



Viel zu verlieren hat er nicht. Sein Ansehen in Argentinien konnte keiner seiner Skandale je erschüttern. Zudem liegt sein neuer Klub am Tabellenende. Am 15. September steigt in La Plata gegen Meister Racing Club das erste Spiel.



Bis Juni war Maradona in Mexikos zweithöchster Spielklasse als Trainer von Dorados de Sinaloa aktiv. Er legte dort sein Amt wegen einer Knie-Operation nieder.



Sein Erfolg in Mexiko war beachtlich. Er übernahm den Klub in sportlich desolatem Zustand, formte aus dem Team einen Aufstiegskandidaten.



(SeK)