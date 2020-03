Diese europäische Liga pfeift auf das Coronavirus

Nicht überall ist das Ausmaß der Coronavirus-Pandemie in den Köpfen der Menschen angekommen. Weißrussland scheint so ein Ort zu sein. Denn dort wird ab sofort wieder gekickt.

Andere Länder, andere Sitten – und anderer Umgang mit dem Coronavirus. Während europaweit die Fußball-Ligen gestoppt wurden, der Europacup eine Zwangspause einlegt und die EM um ein Jahr verschoben wurde, geht Weißrussland den anderen Weg – und startet in die Saison.Am Donnerstag eröffnete BATE Borisow mit einer 1:3-Pleite gegen BGU Minsk die Ganzjahres-Meisterschaft. Mehrere hundert Fans sahen im Stadion zu.Für Verbandschef Wladimir Basanow kein Problem. Er erklärte, dass es im Land nur 51 positive Coronavirus-Fälle gebe, und das kein Grund für eine Verschiebung sei."Warum sollten wir nicht beginnen? Es gibt keine kritische Situation", erklärte Basanow, der selbst mehrere Spiele der ersten Runde besuchen will. Vor den Stadien würden sich ohnehin so viele Fans versammeln, da mache es auch keinen Sinn, sie auszusperren.