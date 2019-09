Diese Stars will Beckham zu seinem US-Klub holen

David Beckham Bild: picturedesk.com

David Beckham plant den ganz großen Wurf in den USA. Der frühere englische Teamspieler startet 2020 mit seinem eigenen Verein Inter Miami in der MLS. Und will Stars nach Miami holen.

Im März 2020 geht es los. Dann startet Inter Miami in die Premierensaison der Major League Soccer. Bis dahin bastelt Fußball-Ikone David Beckham an einem schlagkräftigen Kader, hat allerdings noch einiges zu tun.



Denn aktuell haben nur vier in Europa unbekannte Spieler beim MLS-Neuling unterschrieben. Auch ein Trainer mit internationalem Ruf wird noch gesucht. Und eine Reihe von Stars.



Der erste Hochkaräter soll allerdings schon so gut wie fix sein: Edinson Cavani. Der uruguayische Stürmer steht nur noch eine Saison bei Paris St.-Germain unter Vertrag. Ob der 32-Jährige noch einen neuen Kontrakt beim französischen Scheich-Klub erhält, ist offen. Im Winter-Transferfenster möchte Inter Miami dann zuschlagen.



Genauso wie bei einem zweiten Star-Stürmer: Cavani-Landsmann Luis Suarez. Auch der Barcelona-Knipser steht ganz oben auf Beckhams Wunschzettel. Auch weil er mit dem Barcelona-Star befreundet ist. Suarez' Vertrag bei den Katalanen läuft noch bis 2021. Im Sommer könnte der MLS-Klub einen neuen Anlauf beim dann 33-Jährigen unternehmen. Dazu passt, dass sich Beckham aktuell in Barcelona aufhält.



Und dann hält sich ein Gerücht besonders hartnäckig: Beckham möchte Lionel Messi nach Amerika lotsen. Der Argentinier kann Barca im Sommer 2020 trotz einer Ausstiegsklausel von 700 Millionen Euro auf eigenen Wunsch ablösefrei verlassen. Doch erst am Donnerstag erklärte Messi bei Sport, mit den Katalanen Titel gewinnen zu wollen. Dafür soll bereits jetzt ein Wechsel nach der WM 2022 im Raum stehen. Messi wäre dann 35 Jahre alt.