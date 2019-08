Diese zwei Stürmer lassen mit 13 Toren Krankl zittern

Salzburgs Überflieger Haaland und WAC-Stürmer Weissman schießen die Liga in Grund und Boden. Muss sich Krankl um seinen Allzeit-Rekord fürchten?

Ihre Ausbeute ist zutiefst beeindruckend. Nach ihren ersten vier Spielen in der heimischen Bundesliga haben Erling Haaland (Salzburg) und Shon Weissman (WAC) gemeinsam bereits 13 Tore auf dem Konto.Der erst 19-jährige Norweger Haaland erzielte beim 6:0-Schützenfest in St. Pölten seine Ligatore vier, fünf und sechs. Weissman hält nach seinem Viererpack gegen Mattersburg bereits bei sieben Volltreffern."Wir werden einfach weiter versuchen zu gewinnen, dann kommen die Tore von alleine", erklärte der 23-jährige Weissman bescheiden nach seiner jüngsten Galavorstellung, die ihm gleichzeitig einen Rekord einbrachte. Nie ist ein Spieler erfolgreicher in eine Saison gestartet als der Israeli, Oliver Bierhoff erzielte 1990 in seinen ersten vier Spielen für Salzburg "nur" sechs Tore.Den Allzeit-Rekord für Tore in einer Saison hält noch immer Hand Krankl. Der "Goaleador" trumpfte 1977/78 mit 41 Toren für Rapid auf – doch jetzt lassen ihn Weissman und Haaland zittern.Trifft Weissman weiterhin wie in den ersten vier Runden, würde er Krankls Bestmarke mit 56 Treffern regelrecht pulverisieren. Hält Haaland seine Quote, hätte er am Ende 48 Tore auf dem Konto – und Krankl wäre um seinen wohl wichtigsten Rekord ärmer...(Heute Sport)