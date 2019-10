Gamecenter in Japan sind Ikea-große Vergnügungspaläste, die einen stundenlang mit den absurdesten Spielen fesseln können.

Warum flüchten sich viele Japaner stundenlang in glitzernde Spielepaläste? Unsere Kollegen von 20min.ch haben dem Phänomen auf den Zahn gefühlt. Was sie vor Ort in Japan herausgefunden haben, siehst du im Video oben!