Dieser Ski-Held begeistert Superstar Marcel Hirscher

Marcel Hirscher und tausende Ski-Fans sind begeistert von Philipp Klein. Der Free-Skier und Filmemacher ruft mit einem kreativen Video zum Daheimbleiben auf.

Die Coronavirus-Pandemie schränkt unser Leben ein. Um eine noch schnellere Ausbreitung zu verhindern und besonders gefährdete Personen zu schützen, gelten Ausgangsbeschränkungen.Bekannte Sportler nützen ihre Reichweite in den sozialen Medien, um zum Daheimbleiben aufzurufen. Sie richten sich mit ihren Appellen an jene, die den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben.Filmemacher Philipp Klein ließ sich einen besonders kreativen Weg einfallen, seine Follower zur Vorsicht zu ermahnen. Der passionierte Skifahrer drehte einen kurzen Clip, in dem er in seiner Wohnung auf dem Boden liegend eine Skitour nachstellt, die mit einem Unfall endet.Das launige Video haben (Stand: Sonntagmittag) bereits knapp 200.000 Personen gesehen. Marcel Hirscher hat den Beitrag geteilt, applaudiert: "Er hat's komplett verstanden!" In der Kommentarspalte zeigen sich seine Fans begeistert.Der Clip unterhält nicht nur, er soll Sport-Freaks die Gefahren von Outdoor-Sport während der Corona-Krise aufzeigen. Das Gesundheitssystem stößt ohnehin an seine Grenzen. Ärzte werden für dringende medizinische Notfälle gebraucht. Durch einen vermeidbaren Freizeitunfall werden unnötig Ressourcen gebunden.