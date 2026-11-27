i Wer seinen Trockner nicht regelmäßig reinigt, zahlt drauf. iStock/domoyega Strom sparen im Haushalt Dieser Trockner-Fehler kostet dich Geld Wer seinen Wäschetrockner nicht regelmäßig reinigt, zahlt am Ende mehr Strom. So sparst du bares Geld. Von Heute Life 27.11.2026, 18:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wäschetrockner gehört zu jenen Geräten im Haushalt, die zuverlässig ihren Dienst tun, bei der Reinigung aber gerne vergessen werden. Das kann sich jedoch richtig rächen – nicht nur bei der Lebensdauer des Geräts, sondern auch bei der Stromrechnung.

Denn ein verschmutzter Trockner arbeitet weniger effizient. Besonders das Flusensieb verdient dabei Aufmerksamkeit: Ist es verstopft, verlängert sich die Trocknungszeit – und die Stromkosten steigen.

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Wie utopia.de unter Berufung auf den Verbraucherservice Bayern berichtet, sollte das Flusensieb nach jedem Trockengang geleert werden. Die Flusen lassen sich einfach mit der Hand abstreifen. Für schwer erreichbare Stellen kann eine kleine Bürste oder der Staubsauger helfen.

Kondensator alle drei Monate reinigen

Flusen setzen sich mit der Zeit auch am Kondensator ab. Mindestens alle drei Monate sollte man diesen vorsichtig mit einem Tuch abwischen. Bei stärkerer Verschmutzung kann der Kondensator herausgenommen und unter fließendem Wasser abgespült werden.

Auch die Trommel verdient gelegentlich Aufmerksamkeit. Mit einem Tuch, das mit einem Reinigungsmittel auf Zitronensäurebasis getränkt ist, lassen sich Kalkablagerungen entfernen. So bleiben die Feuchtesensoren funktionsfähig.

Den richtigen Trockner wählen

Generell gilt: Wäschetrockner sind Stromfresser. Die Verbraucherzentralen raten daher zu Geräten mit hoher Energieeffizienz. Wärmepumpentrockner verbrauchen deutlich weniger Strom als Kondenstrockner ohne diese Technik oder Ablufttrockner.

Mit diesen Tipps trocknet deine Wäsche auch im Winter i ?

Ein weiterer Tipp: Die Wäsche vor dem Trocknen gut schleudern – am besten mit 1.400 bis 1.600 Umdrehungen pro Minute. So ist sie weniger feucht und der Trockner braucht weniger Energie. Außerdem sollte man die Wäsche nach Feuchtigkeit sortieren, bevor sie in den Trockner kommt.