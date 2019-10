Dieses Bild bringt Bayern-Fans in helle Aufregung

Durch ein Eigentor von Youngster Alphonso Davies musste der FC Bayern im Pokal zittern. Fans stört der Umgang mit dem jungen Talent.

Davies statt Alaba

Davies Pechvogel, Kollegen ignorieren ihn

Die Bayern duselten sich im Pokal-Achtelfinale weiter. Am Dienstagabend fehlte nicht viel auf die Sensation des VfL Bochum. Die Hausherren führten gegen den deutschen Rekordmeister bis zur 83. Minute, kassierten das entscheidende 1:2 erst eine Minute vor dem Ende. Serge Gnabry sorgte für den erlösenden Ausgleich, der eingewechselte und zuletzt viel gescholtene Thomas Müller für die Entscheidung.Trainer Niko Kovac hatte keine B-Elf ins Rennen geschickt. Einzig David Alaba, Robert Lewandowski, Philippe Coutinho und Thomas Müller wurden zunächst geschont – nur Alaba sollte gar nicht zum Einsatz kommen.Den ÖFB-Teamspieler ersetzte linkshinten der blutjunge Kanadier Alphonso Davies. Der gelernte Flügel hatte auf dieser Position heuer schon mehrmals sein großes Talent aufblitzen lassen. In Bochum wurde er zum großen Pechvogel.In Minute 36 brachte Davies sein Team mit einem Eigentor in Rückstand. Ihn trifft dabei kaum eine Schuld. Er wurde im Strafraum scharf angeschossen, konnte nicht mehr reagieren. Kein Fan war ihm böse.Im Gegenteil. Ihr Youngster tat den Anhängern leid. Die Bilder direkt nach dem Treffer brachten die Bayern-Fans vor ihren Fernsehern in helle Aufregung. Zu sehen war ein 18-jähriger Kicker, der sich nach seinem Eigentor am liebsten versteckt hätte.Beschämt zog er sein Trikot über das Gesicht, vergrub selbiges in seinen Händen. Außer Jerome Boateng kam keiner zu ihm, um ihn aufzumuntern. Nur Boateng, der seit Monaten auf der Transferliste steht, bis zur jüngsten Verletzungsserie (Hernandez, Süle) nur unliebsamer Ersatz war.Für die Fans war das bezeichnend für die Unruhe im Team, für den fehlenden Zusammenhalt. Davies als Häufchen Elend brach ihnen das Herz.