Dieses Video soll Existenz von Aliens endgültig beweisen

Eine leuchtende Scheibe, die aus dem Krater eines Vulkans zu fliegen scheint, befeuert die Fantasie von Verschwörungstheoretikern. Sie glauben, damit die Existenz von Aliens beweisen zu können.

Ganze Basis unter Vulkan versteckt?

Sind wir alleine im Universum? Gibt es Außerirdische? Stehen wir mit ihnen vielleicht schon in (geheimen) Kontakt? Diese Fragen beschäftigen Menschen auf der ganzen Welt. Einige sind sich sicher, die eine Antwort darauf – und jetzt auch einen Beweis dafür – gefunden zu haben.Geht es nach Scott C. Waring, einem der prominentesten Vertreter der Alien-Verschwörungstheoretiker, haben Aufnahmen einer Webcam am mexikanischen Vulkan Popocatepetl den letzten Beweis erbracht haben. Sie sollen zeigen, wie ein außerirdisches Raumschiff aus der Kaldera in den Himmel steigt und davonfliegt. Tatsächlich ist auf dem Clip vom 20. April 2020ein greller Lichtpunkt zu sehen, der davonschießt.Das ist laut Waring nicht nur ein "100 prozentiger Beweis" für die Existenz von Außerirdischen, sondern auch dafür, dass die mexikanische Regierung mit ihnen unter einer Decke steckt. Diese habe womöglich eine Vereinbarung über die Nutzung des Vulkans im Austausch gegen fortschrittliche Technologie getroffen.Der Ufologe will außerdem wissen, dass sich im Inneren des uralten Vulkans eine Alien-Basis befindet. "Sie liegt etwa fünf bis sechs Kilometer unter der Erdoberfläche und hat die Größe einer ganzen Stadt", schreibt Waring auf dem Blog ET Data Base. Gemessen am Durchmesser des Kraters von 600 Metern schätzt er die Größe des unbekannten Flugobjekts auf etwa 50 Meter.Einen wirklichen Beweis für seine Behauptungen hat der Verschwörungstheoretiker allerdings bislang nicht erbringen können. So wird uns die Frage nach der Existenz außerirdischen Lebens wohl noch länger beschäftigen.