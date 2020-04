Digitale Turnstunde für Kinder ist ein voller Erfolg

Seit dem Beginn der Corona-Krise forciert die Sportunion neue digitale Angebote, um im Rahmen der eingeschränkten Möglichkeiten, Bewegung zuhause zu unterstützen. Der Ansturm auf die neu erschaffene tägliche Online-Turnstunde für Kinder ist groß.

Nach dem Start von Digitalsports vor zwei Wochen, zeigt sich eine erste positive Bilanz. Mittlerweile werden rund 150 Livestream-Einheiten pro Woche von verschiedenen Vereinen angeboten. Mittlerweile haben bereits über 5.000 Menschen aktiv daran teilgenommen. Damit werden – trotz Physical Distancing – auf der Plattform soziale Interaktionen gefördert.Die vielfältigen Angebote reichen von Krafttrainings, Yoga, Zumba, Fitness- und Gesundheitssport bis hin zu speziellen Angeboten für Kinder und Senioren."Unsere SPORTUNION-Vereine zeigen sich als Vorreiter und Pioniere im Zeitalter der Digitalisierung. Sie nutzen die Krise, um digitalen Sport österreichweit und qualitätsgesichert verfügbar zu machen", sagt Sportunion-Präsidentin Dagmar Schmidt.Mit der digitalen, täglichen Turnstunde schafft die Sportunion jetzt auch ein zusätzliches Livestream-Angebot speziell für Kinder im Volksschulalter. Insgesamt werden sechs "Bewegungspausen" mit 15 Minuten am Vormittag und am Nachmittag angeboten, um Aufmerksamkeit und Konzentration zu fördern. Vier dieser Online-Einheiten sollten täglich absolviert werden, um den österreichischen und internationalen Bewegungsempfehlungen zu entsprechen.Diese werden von zertifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern der Sportunion geführt und der Wissenschaft folgend auf 15-Minuten-Einheiten aufgeteilt. Damit ist erstmals die tägliche Turnstunde in digitaler Form österreichweit für alle Schulkinder während des Homeschoolings abrufbar unter"583 aktive Teilnehmer und 2.370 Besucher waren auf der Webseite am ersten Tag, ein voller Erfolg", resümiert Jugendreferent Roman Glisic zufrieden.