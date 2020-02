Direkte Ecke leitet Pleite von Hasenhüttl-Klub ein

Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl hat in der 26. Runde der Premier League eine bittere 1:2-Pleite gegen Burnley kassiert. Eine stümperhaft verteidigte direkte Ecke ebnete den Gästen den Weg zum Sieg.

Schon in der zweiten Minute hatte Ashley Westwood den Corner in den Strafraum der "Saints" gezirkelt. An der kurzen Stange stand eigentlich Southampton-Torjäger Danny Ings. Doch der duckte sich weg. So hatte Keeper Alex McCarthy keine Chance mehr, den Ball abzuwehren. Sein Klärungsversuch war bereits hinter der Linie – 0:1 (2).Ings machte in der 18. Minute seinen Fehler wieder wett, knallte den Ball zum 1:1-Ausgleich sehenswert in den Winkel (18.). Doch in der 60. Minute schoss Matej Vydra die Gäste zum 2:1-Auswärtssieg.Nach der zweiten Pleite in Folge bleibt Southampton auf dem 13. Platz, Burnley rückte als Zehnter näher an Manchester United heran.