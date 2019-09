Diskus-Ass Weißhaidinger holt Bronze bei der WM

Sensationeller Auftritt von Lukas Weißhaidinger bei der Leichathletik-WM in Doha! Der Oberösterreicher jubelt über seinen größten Karriere-Erfolg.

Mit einer Weite von 66,82 Metern holt sich der 27-Jährige Bronze – die erste WM-Medaille seiner Karriere. Der Erfolg ist umso bemerkenswerter, als dass er als Quali-Zwölfter nur knapp in das Finale rutschte und seinen Lieblings-Diskus wegen einer Beschädigung nicht verwenden durfte. Es ist erst die dritte WM-Medaille für Österreichs Leichtathleten in der Geschichte, die erste seit Stephanie Graf 2001, und die erste für einen männlichen rot-weiß-roten Athleten überhaupt."Das ist so, wie wenn sie dir beim Weg auf die Tanzfläche die Tanzpartnerin wegnehmen", meinte Weißhaidinger vor dem Finale – behielt dann aber doch die Nerven und wuchs über sich hinaus. "Fliegen tut er gut", meinte der EM-Dritte von 2018 über sein Ersatzgerät, das seine Aufgabe gut erfüllte. Am Ende fehlten nur 77 Zentimeter auf Goldmedaillen-Gewinner Daniel Stahl aus Schweden. Silber ging an den Jamikaner Fedrick Dacres (66,94 Meter).