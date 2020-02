Djokovic adelt Thiem: "Da kann ich nur Hut ziehen"

Dominic Thiem steht erstmals im Halbfinale der ATP Finals in London. Nach der Galavorstellung der österreichischen Nummer eins konnte auch Novak Djokovic nur staunen.

6:7 (5), 6:3, 7:6 (5) – Thiem hat in beinharten 2:47 Stunden Geschichte geschrieben, überstand im vierten Anlauf erstmals die Gruppenphase beim großen Saison-Finale.Die beeindruckenden Statistiken: Thiem schlug mit Vorhand-Peitschen und präzisen Rückhänden 51 Winner, verwertete alle vier Breakbälle, jagte den als "Gummiwand" verschrienen Serben über den Platz. Die neue Stärke des Österreichers zeigt seine Erfolgsquote bei Drei-Satz-Matches: Thiem hat nur zwei seiner 17 Partien im Jahr 2019, die in einen Entscheidungssatz gingen, nicht gewonnen – kein anderer Tennis-Star war besser.Da stand auch dem fünfmaligen Sieger der ATP Finals der Mund weit offen. "Dominic hat verdient gewonnen. Er hat so couragiert gespielt, den Ball so hart geschlagen und alles reingeworfen. Da kann ich nur den Hut ziehen. Er hat ein großartiges Match gespielt", lobte Djokovic, der mit der Niederlage im Kampf um die Nummer-eins-Position in der Weltrangliste keinen Boden auf Rafael Nadal gutmachen konnte.Thiem bekommt es am Donnerstag zum Abschluss mit dem bereits Ausgeschiedenen Matteo Berrettini zu tun, kann sich den Gruppensieg holen. Djokovic und Roger Federer duellieren sich um den zweiten Aufstiegsplatz. Ein echter Klassiker.