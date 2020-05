Djokovic und Nadal haben Corona-Regeln gebrochen

Die Tennis-Topstars Rafael Nadal und Novak Djokovic haben den Ärger der spanischen Behörden auf sich gezogen. Das Duo verstieß gegen Corona-Regeln.

Nadal hatte in seiner spanischen Heimat auf dem privaten Platz eines Freundes trainiert. Der "Djoker" postete selbst ein Instagram-Video, das ihn beim Training in seiner spanischen Wahlheimat Marbella zeigt.Mit den Tennis-Einheiten haben die Superstars allerdings die Corona-Regeln gebrochen. Nach Lockerungen ist in Spanien das Training von Profisportlern zwar wieder erlaubt, nicht allerdings auf Tennisplätzen.Nadal war vom spanischen Tennisverband darauf hingewiesen worden, dass das Betreten von Tennisanlagen – auch in Privatbesitz – noch bis Sonntag verboten ist. Um die Corona-Maßnahmen zu umgehen, hatte der Sandplatz-"König" auf eine Einheit in seiner Tennisakademie verzichtet.Djokovic hatte beim Tennisklub "Puento Romano" um eine Trainingserlaubnis angesucht, diese war ihm fälschlicherweise erteilt worden. Dafür musste sich der Tennisklub offiziell entschuldigen. "Es tut uns leid, dass unsere Auslegung der Verordnung falsch gewesen sein könnte und wir Herrn Djokovic Umstände gemacht haben."