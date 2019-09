Doch Wirbelverletzungen nach F3-Horrorcrash

Der australische Formel-3-Pilot Alex Peroni hat sich bei seinem heftigen Unfall in Monza eine Wirbelverletzung zugezogen.

Der australische Formel-3-Pilot Alex Peroni hat sich bei seinem heftigen Unfall in Monza eine Wirbelverletzung zugezogen.Das teilten er und sein Team Campos Racing mit. Peroni befindet sich im Krankenhaus, der 19-Jährige war am Samstag in der Parabolica über die Randsteine gefahren und dabei mit seinem Wagen meterhoch in die Luft katapultiert worden.Das Auto drehte sich mehrfach und krachte auf die Reifenstapel. Im Fangzaun blieb Peroni mit seinem Wagen letztlich liegen.Der Pilot konnte seinen Boliden aber auf beiden Beinen verlassen, erst später wurde die Verletzung entdeckt.(pip)