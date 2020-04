Dortmund-Stadion ist jetzt ein Corona-Zentrum

Im Kampf gegen das Coronavirus hat Borussia Dortmund nun reagiert. Die Schwarz-Gelben öffneten ihr Stadion. Daraus wird ein Behandlungszentrum.

Schon ab Samstag werden in der Nordtribüne des Signal Idona Parks Verdachtsfälle und Corona-Patienten mit klassischen Symptome behandelt. Dafür hatte der deutsche Bundesligist das Stadion gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfahlen-Lippe umgebaut."Unser Stadion ist das Aushängeschild der Stadt und durch die technischen, infrastrukturellen und räumlichen Bedingungen der ideale Ort, um jetzt Menschen aktiv zu helfen", erklärte BVB-Vorstand Hans-Joachim Watzke.Das Zentrum soll täglich zwischen 12 und 16 Uhr geöffnet sein. "Klar, der Gedanke ist erst einmal ungewöhnlich – mit Fieber und Atemwegsbeschwerden ins Stadion zur Untersuchung. Aber tatsächlich haben wir hier die optimalen Bedingungen. Wir haben uns deshalb sehr über das Angebot des BVB gefreut", so Dirk Spielmeyer, Vorsitzender der Kassenvereinigung.Die größte Arena Deutschlands wird aktuell nicht benötigt. Bis 30. April ist die deutsche Bundesliga in Zwangspause.