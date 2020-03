Dortmunds Wunderkind knackt nächsten Rekord

Youssoufa Moukoko ist zwar erst 15 Jahre alt – Deutschlands U19-Bundesliga schießt der Dortmund-Stürmer aber bereits heute kurz und klein. Mit seinem jüngsten Doppelpack stellt er einen neuen Rekord auf.

Youssoufa Moukoko ist der neue Rekordtorschütze der deutschen U19-Bundesliga – mit gerade einmal 15 Jahren!Nach seinem Doppelpack gegen Oberhausen hat der Angreifer in 20 Spielen bereits 34 Mal für Dortmund getroffen und damit die bisherige Bestmarke geknackt. 2004/2005 traf Haluk Türkeri 33 Mal für Bochum, Johannes Eggstein schrieb 2015/16 ebenfalls 33 Mal für Bremen an – jetzt hat Moukoko sie übertroffen, auch wenn für ihn noch sechs Runden auf dem Spielplan stehen.Bereits in der vorigen Saison knackte Moukoko mit 46 Treffern den Torrekord des einstigen Schalke-Talent und späteren Sturm-Kicker Donis Avdijaj in der U-17-Bundesliga. Österreichs Verteidiger werden am 28. März erstmals Bekanntschaft mit dem größten Talent des deutschen Fußballs machen, wenn Österreichs U19 in der EM-Quali auf den Lieblingsnachbarn kracht.