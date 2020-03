Dragovic bezwingt Rangers, Pleite für Glasner

In den späten Spielen der Europa League gab es einen Erfolg und eine Pleite aus rot-weiß-roter Sicht. Während sich Leverkusen mit 3:1 bei den Glasgow Rangers durchsetzen konnte, kassierte Wolfsburg eine bittere 1:2-Heim-Niederlage gegen Schachtar Donezk.

Mit Aleksandar Dragovic von Beginn an entführte Leverkusen einen 2:1-Sieg aus Glasgow. Kai Havertz schoss Bayer per Elfer (37.) in Führung, Charles Aranguiz (67.) und Leon Bailey (88.) legten das 3:1 drauf. George Edmundson hält die Chancen für die Schotten mit seinem Tor in der 75. Minute aber am Leben. Julian Baumgartlinger wurde in der Schlussphase eingewechselt.Weniger gut sieht es für Trainer Oliver Glasner und Mittelfeldmotor Xaver Schlager bei Wolfsburg aus. Donezk besiegte den VW-Klub mit 2:1 (Moraes, 16. und Antonio, 73.). Das Tor von John Brooks (48.) sorgt immerhin noch für Hoffnung bei den Wölfen. Beide Teams vergaben je einen Elfmeter.Olympiakos Piräus und Wolverhampton trennten sich 1:1, Youssef El-Arabi brachte die Griechen in Unterzahl (Rot für Ruben Semedo in der 28. Minute) in Führung (54.), Pedro Neto (67.) glich wenig später aus.Wie und ob es mit der Europa League weitergeht, das wird sich am kommenden Dienstag bei einer Krisensitzung der UEFA entscheiden.