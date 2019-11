Dragovic: "Entschuldigung an die Fans, tut mir Leid!"

Die ÖFB-Euphorie verpuffte nach der erfolgreichen EM-Quali nach dem blamablen 0:1 in Lettland. Aleksandar Dragovic stellt sich, entschuldigt sich bei den Fans.

Am Samstag jubelte das ÖFB-Team im Wiener Prater. Mit dem Sieg über Nordmazedonien war die Qualifikation für die EM-Endrunde 2020 in trockenen Tüchern. Die Jubelstimmung musste schnell weichen.Am Dienstagabend blamierte sich Österreich mit einem B-Elf bei den bisher punktelosen Letten in Riga, verlor 0:1 und das verdient.Aleksander Dragovic stellte sich nach der enttäuschenden Darbietung der Presse. Er war einer der wenigen Stammspieler in der Startelf, auch einer der ganz wenigen, die gegen Lettland eine passable Leistung boten."Ich kann mich nur entschuldigen für die mitgereisten Fans. Wir sind am Boden der Realität angekommen. Was wir geboten haben, war viel zu wenig. Wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen.Vielleicht haben bei einigen die letzten paar Prozent gefehlt. Wir sind nicht Brasilien."Dragovic ging mit der Selbstkritik sogar noch weiter. Was falsch lief? "Viel! Ich wüsste auf die Schnelle nicht, was wir positiv gemacht haben. Ich bin einfach sauer, wie wir aufgetreten sind. Es war viel zu wenig", richtete den Blick aber gleichzeitig nach vorne: "Wir müssen das aufarbeiten, dürfen aber nicht alles schlecht reden." Er fürchtet wie viele seiner Kollegen, dass die Euphorie vor der EURO nun völlig dahin sei."Wir haben in der Quali eine gute Aufholjagd gemacht. Natürlich, dass es heute sehr schlecht war, wissen wir auch - das brauchen wir nicht schön reden. Wir können mitnehmen, dass es nur mit 100 Prozent geht. Jeder kann einmal einen schlechten Tag haben. Cristiano Ronaldo und Lionel Messi spielen auch nicht jedes Spiel gut, von dem her muss man den Ball flach halten."