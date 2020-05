Dragovic überrascht mit seinem "Wunsch-Verein"

Aleks Dragovic sehnt mit Leverkusen den Restart der deutschen Bundesliga herbei. Abseits des Trainingsplatzes macht sich der 29-Jährige auch Gedanken über die Zukunft. Und die sind durchaus spannend.

Die einen träumen vom FC Barcelona, die anderen von Real Madrid. Auch Manchester United oder Juventus Turin sind beliebte Antworten auf die Frage, bei welchem Klub man einmal spielen möchte.Auch Aleks Dragovic bekam sie gestellt – und zwar im Podcast seines Vereins Leverkusen . Der ÖFB-Legionär überrascht mit seiner Wahl."Durch meinen Opa ist Roter Stern Belgrad in meinem Herzen drin. Vielleicht kommt der Tag einmal, an dem ich für diesen Verein spielen darf. Es wäre ein Traum", erzählt Dragovic."Roter Stern habe ich von klein auf mitbekommen. Ich wurde so erzogen, wurde hineingeboren in den Verein, man muss ihn fast lieben. In meiner Familie sind alle Roter-Stern-Fan. Sie sind die Nummer eins in Serbien."Bis zu sieben Jahre hat Dragovic noch Zeit, seinen Traum zu erfüllen. So lange will der 29-Jährige nämlich noch spielen. Und abseits des Platzes? "Ich will heiraten und Kinder kriegen." Seit 2014 ist er mit Model Marina Djordjevic liiert.bat den österreichischen Kicker zu Beginn der Corona-Krise zum Wordrap. Dabei gewährte Dragovic weitere spannende Einblicke in sein Leben."Kochexperimente.""Den Alltag und meine Großeltern.""3 Stunden: 1,5 Stunden im Team, 1,5 Stunden solo.""Fachliteratur über Mentaltraining und Immobilien.""Madden NFL.""The Irishman."