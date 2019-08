Drama pur! Juve gibt 3:0 aus der Hand, siegt aber

Juve besiegt Napoli in einem dramatischen Spitzenspiel. Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Drama pur in Turin! Das Spitzenspiel der Serie A hielt, was es versprach. Juve gab einen 3:0-Vorsprung gegen Napoli aus der Hand, siegte mit 4:3.

Unfassbare Szenen. Juventus Turin besiegte Napoli durch ein Eigentor von Kalidou Koulibaly in der Nachspielzeit mit 4:3. Die Alte Dame führte erst komfortabel, kam dann ins Straucheln, um am Ende durch ein Geschenk als Sieger dazustehen.







Der Spielverlauf als Krimi







Nach 20 Minuten war alles angerichtet. Juventus Turin führte am Samstagabend im Topmatch der Serie A mit 2:0 gegen Vizemeister Napoli. Der Titelverteidiger war durch Danilo und Gonzalo Higuain in Führung gegangen.



Napoli schien nichts einzufallen. Die Reaktion von Trainer Carlo Ancelotti: Er brachte zur Pause Mario Rui und für die Offensive Neuzugang Hirving Lozano. Der Mexikaner wurde im Sommer von PSV Eindhoven geholt. Eine Entscheidung, die sich später im Spiel auswirken sollte.



Zunächst war aber Juventus ein weiteres Mal am Wort. Superstar Cristiano Ronaldo stellte in Minute 62 auf 3:0 – die vermeintliche Vorentscheidung.



Nicht mit Napoli! Jetzt drehten die Gäste auf und kamen tatsächlich zurück. Erst schlug Konstantinos Manolas in Minute 66 zu. Zwei Minuten später war Joker Lozano zur Stelle. In der 81. Minute glich Giovanni Di Lorenzo tatsächlich zum 3:3 aus.



Napoli schien mit dem Remis nach der heroischen Aufholjagd zufrieden zu sein. Umso mehr schmerzte das Eigentor in der Nachspielzeit. Koulibaly war der tragische Held. Der Spitzenverteidiger sorgte unfreiwillig für die Entscheidung.



Nach zwei Runden führt in Italien somit Juve standesgemäß die Tabelle mit sechs Punkten an. Napoli hält bei einem Sieg und einer, ausgesprochen bitteren, Niederlage. (SeK)