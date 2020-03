Drei LASK-Profis helfen in Corona-Krise beim Heer

Eine Woche nach dem Karriere-Highlight gegen Manchester United leistet das LASK-Trio Marko Raguz, Dominik Reiter und Thomas Sabitzer in der Corona-Krise ihren Grundwehrdienst.

Die Bundesliga-Pause wurde am Mittwoch bis Mai verlängert. Dann sollen Meister- und Abstiegsrunde mit den verbleibenden zehn Spieltagen noch regulär beendet werden. Ob dieser Bundesliga-Plan aufgeht, hängt vom weiteren Verlauf der Krise ab.



Der LASK führt die Liga nach der Punkteteilung drei Zähler vor Titelverteidiger Red Bull Salzburg an. Was passiert, sollte die Saison abgebrochen werden müssen, ist noch nicht klar. Die Linzer hoffen, in diesem Worst-Case-Szenario trotzdem den Titel zu erhalten. Jede Mannschaft spielte je zwei Mal gegen jede andere - ein Vorteil gegenüber anderen europäischen Tabellenführern. Gegenbeispiel: In Spanien steht fest, dass Barca im Falle eines Abbruchs nicht Meister wäre.

Das Coronavirus lähmt den Sport, aber nicht die Sportler! Der Fußball steht aufgrund der Pandemie still. Drei Kicker des österreichischen Fußball-Tabellenführers helfen im Dienste des Bundesheers bei der Bewältigung der Krise mit, die derzeit die ganze Welt in Atem hält.Drei LASK-Kicker leisten derzeit ihren Grundwehrdienst: Marko Raguz, Dominik Reiter und Thomas Sabitzer. "In Tagen wie diesen gilt es umso mehr, Verantwortung zu übernehmen und Hilfe zu leisten", schreibt der Klub auf Instagram und teilt eine Video-Botschaft von Reiter.Eine Woche, nachdem der rechte Wingback im Europa-League-Achtelfinale gegen Manchester United (0:5) auf der Linzer Gugl 90 Minuten absolviert hatte, wendet sich der 22-Jährige an die LASK-Fans.Im oberösterreichischen Dialekt sagt der Grieskirchner: "Hallo liebe LASK-Fans, do is da Dominik Reiter. Wie man unschwer erkennen kann, bleibt nicht jeder von uns daheim. Mit dem Marko Raguz, Thomas Sabitzer und mir gibt's drei Spieler, die grod an Grundwehrdienst leisten und natürlich versuchen, Österreich jetzt so gut wie möglich zu unterstützen."Wie sich das mit dem Leistungssport verträgt? "Trotzdem haben wir die Möglichkeit, dass wir uns da fit halten und bereit sind für die kommenden Aufgaben."Reiter appelliert an die Fans: "I möcht euch nur ans Herz legen: bleibt's daham! Nützt's die Zeit für Dinge, für die man sonst vielleicht nicht so viel Zeit hat. Bleibt's g'sund! In diesem Sinne: gemeinsam gegen Corona!"Reiter konnte sich erst in den letzten Wochen durch die schwere Verletzung von Marvin Potzmann (Kreuzbandriss) an die Linzer Stammelf herantasten. Gegen United startete er auch, weil Philipp Wiesinger und Petar Filipovic wegen Gelb-Sperren fehlten.Kollege Marko Raguz lief dem brasilianischen "Einser-Stürmer" Joao Klauss des Tabellenführers hingegen regelrecht den Rang ab. Die beiden wechseln sich im Angriff ab. Der 21-Jährige hatte im Frühjahr regelmäßig die Nase vorne. Er gilt als große Stürmer-Hoffnung für das ÖFB-Team. Durch die Verschiebung der EURO 2020 auf 2021 darf er sich berechtigte Hoffnungen auf ein Stammleiberl machen.Thomas Sabitzer ist der jüngere Cousin von ÖFB-Star Marcel (Leipzig). Der 19-Jährige wird vom LASK behutsam aufgebaut, erhält Kurzeinsätze, durfte aufgrund der Doppelbelastung unter Trainer Valerien Ismael in der Bundesliga auch schon in der Startelf ran.