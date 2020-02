Dreifacher MotoGP-Champ beendet die Karriere

Der MotoGP gehen langsam aber sicher die Weltmeister aus! Nach Valentino Rossi gibt nun auch Jorge Lorenzo bekannt, dass er mit Saisonende vom Bike absteigen wird.

Den Anfang macht Valentino Rossi. Der Liebling aller MotoGP-Fans verkündete, dass er seine einzigartige Karriere (neun WM-Titel) auf zwei Rädern mit dem Ende der laufenden Saison beenden wird. Jetzt gab auch Jorge Lorenzo, immerhin fünffacher Weltmeister, bekannt, dass er an diesem Sonntag in Valencia zum letzten Mal ein MotoGP-Rennen bestreiten wird."Es gibt vier wichtige Tage im Leben eines Fahrers: Wenn du in die WM aufsteigst, wenn du dein erstes Rennen gewinnst, wenn du deine erste Meisterschaft gewinnst und wenn du deinen Ruhestand ankündigst", erklärte der 32-jährige Spanier, der von den Fans aufgrund seiner harten Fahrweise den Spitznamen "Spartaner" verpasst bekam . "Dieser Tag ist für mich heute gekommen."Seinen letzten von insgesamt drei WM-Titeln in der MotoGP-Klasse feierte Lorenzo 2015 mit Yamaha, sein letztes Rennen gewann er im Vorjahr auf einem Ducati-Bike am Red-Bull-Ring in Spielberg.