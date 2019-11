Duell um Rapid! Schmid und Bruckner im Wordrap

Roland Schmid oder Martin Bruckner – einer wird am 25. November Rapid-Präsident. Ihre Visionen für den Klub sind bekannt. Doch wie ticken sie privat? Wir baten die beiden zum intimen Wordrap auf die "Heute"-Couch.

Wordrap mit Roland Schmid

Wordrap mit Martin Bruckner

"Günter Kaltenbrunner! Ich bin in Strebersdorf aufgewachsen, er auch – somit habe ich ihn schon als kleiner 'Stöpsel' gesehen.""Auf Anhieb fällt mir Jozef Valachovic ein mit seinem Tor zum 1:0 in der Nachspielzeit, das 2005 gegen Lok Moskau den Einzug in die Champions League bedeutete.": "Der letzte, als Steffen Hofmann gegen PAOK traf und das ganze Stadion den Ball in das Tor hineingeschrien hat.": "Da habe ich die Meisterfeier 2008 mit Peter Pacult in Erinnerung.": "Den Konkurs.": "So einen wie die letzte Niederlage daheim gegen St. Pölten.": "Schwierig, beide sind ganz große Spieler meiner Jugendzeit, obwohl ja Krankl gegen mich ist. Beide haben den Verein extrem geprägt.": "Hans Krankl.": "Sportclub.": "Vienna! Mein Papa war schon ein Fan der Vienna.": "Immer Stehplatz.": "Mal so, mal so.": "Auf 20.": "Drei Euro.": "Immer.": "Ehrlicherweise nein. Das isst immer meine Freundin.": "Aktien.": "In diesem Fall Sicherheit, also das Sparbuch.": "Die von meiner Frau, die von meinem Vater, dann wird es schon eng.": "Extrem viele. In der Vergangenheit gab es keine Handys, da wusste ich jede Nummer auswendig.": "Die Ritter der Kokosnuss, sehr zum Leidwesen meiner Frau.": "Moneyball – die Kunst zu gewinnen.": "Die Fußball-Matrix von Christoph Biermann.": "Ich lese nicht.": "Nein": "Klavier und Geige.": "Mit 17 oder 18.": "Viel zu früh.": "Käsekrainer. Mit einem '16er-Blech'.": "Eine Käsekrainer, die 'Eitrige' – aber ohne Brot, wegen den Kalorien."