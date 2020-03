Fußballer bricht Gegner mit bösem Foul das Bein

Ein brutales Foul erschütterte am Wochenende den deutschen Fußball. Im Drittliga-Spiel zwischen Duisburg und Magdeburg brach ein Stürmer seinem Gegenspieler den Knöchel.

Knöchel ist gebrochen

"Ich habe bei diesem Foul den Atem angehalten"

Das schmerzt schon beim Zusehen! Beim deutschen Drittliga-Spiel zwischen Spitzenreiter Duisburg und dem 1. FC Magdeburg (1:0) stand nach 90 Minuten nicht das Goldtor, sondern ein brutales Foul im Mittelpunkt."Zebra" Ahmet Engin senste Gegenspieler Dominik Ernst von hinten ins Krankenhaus.Was war passiert? Nach einer Stunde eroberte Ernst den Ball, danach kam es zum Laufduell mit Engin. Als der MSV-Spieler nicht mehr hinterher kam, trat er dem 29-Jährigen mit voller Wucht in die Wade seines Standbeins.Engin erhielt die Rote Karte, Ernst wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort diagnostizierten die Ärzte: Außenknöchelbruch am linken Fuß. Weitere Untersuchungen sollen in den nächsten Tagen folgen. Dies, weil die Schwellung so groß war. Sprich: Es könnte noch viel mehr kaputt sein.Magdeburg-Trainer Claus-Dieter Wollitz war nach dem Spiel schockiert. Er sagte: "Syndesmose-, Außenband – nach den Informationen, die wir haben, kann da alles kaputt sein. Was das für einen Profifußballer bedeutet, weiß jeder." Auch Duisburg-Trainer Torsten Lieberknecht zeigte sich betroffen. "Ich habe bei diesem Foul den Atem angehalten. Das war glatt Rot. Wir können uns dafür nur entschuldigen."Ahmet Engin selbst äußerte sich gegenüber den Medien nicht. Sein Trainer ließ jedoch verlauten, dass Engin betroffen sei. Er sagte: "Ahmet war extrem aufgewühlt und hat sich sofort entschuldigt."