04.04.2020 22:54 Ecclestone: Gesamte Formel-1-Saison streichen

Bernie Ecclestone ist für die komplette Absage der Formel-1-Saison. Bild: imago sportfotodienst

In der Formel 1 stehen die Boliden still. Die ersten acht Rennen sind bereits verschoben oder abgesagt worden. Deshalb will Bernie Ecclestone die Saison gleich ganz ausfallen lassen.