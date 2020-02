Ehemaliger Brasilien-Star lebte in Rios Armenviertel

Heute feiert Ex-Kicker Adriano seinen 38. Geburtstag. Der einstige Inter-Superstar hat in seinem Leben bereits viel erlebt – auch die Schattenseiten.

Er war Welttorjäger, holte mit Inter Mailand vier Mal den Meistertitel, war in den 2000er-Jahren Stammspieler in der brasilianischen Nationalmannschaft mit Größen wie Ronaldinho und Ronaldo – und geriet dennoch auf die schiefe Bahn. Die Rede ist von Ex-Stürmer Adriano.Der seit heute 38-Jährige schlitterte nach dem Tod seines Vaters in eine Depression, verfiel dem Alkohol. "Ich trank alles, was mir in die Hände kam", erzählte der begnadete Linksfuß vor ein paar Jahren. "Wein, Whiskey, Wodka, Bier. Verdammt viel Bier. Ich habe einfach nicht aufgehört. Ich war die ganze Zeit nur voll."Noch während seiner aktiven Zeit wurden Adriano Kontakte zur Mafia nachgesagt. Als Mitglied der berüchtigten Gang "Comando Vermelho" soll er in einen Drogenkrieg mit anderen zwielichtigen Gruppierungen verwickelt worden sein. Sogar Schutzgeld soll von ihm verlangt worden sein. Im Internet kursierten Fotos, die den Fußballer mit Maschinengewehr in den Favelas von Rio zeigen.Schnee von gestern. Mittlerweile hat Adriano sein Leben in den Griff bekommen. Auf Instagram zeigt er sich bestens gelaunt mit Frau und Kind, der Tisch ist stets reichlich gedeckt.Zu einem Comeback auf dem grünen Rasen wird es aber nicht mehr reichen. Viel mehr versucht sich "L'Imperatore" in seiner Heimat als Schauspieler. Wenn er ähnlich viel Talent wie beim Kicken hat, steht einer großen Karriere nichts im Weg.