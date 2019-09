Eigentor? "Hoffe, Mama kann UEFA überzeugen"

Stefan Ilsanker kämpft um sein erstes Teamtor. Sein Kopfball zum zwischenzeitlichen 4:0 gegen Lettland wird als Eigentor gewertet.

6:0-Sieg mit dem ÖFB-Team in seiner Heimat Salzburg, doch Stefan Ilsanker ist sauer: "Eine Katastrophe!" Welche Laus ist dem Leipzig-Legionär nach dem ungefährdeten EM-Qualisieg gegen Lettland nur über die Leber gelaufen?



Ilsanker scherzt über sein Tor, das als Eigentor gewertet wurde. Slapstick: Ilsanker köpfte wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung den Ball an die Stange. Von dort sprang das Leder zu Keeper Pavel Steinbors. Der lenkte den Ball mit der Hand ans eigene Bein, von dort aus kullerte er über die Linie. Der verzweifelte, eingesprungene Rettungsversuch blieb ohne Erfolg.



Ilsanker jammert scherzhaft: "Jeder darf heute und ich bin der einzige, der den Ball wieder nur an die Stange drückt, und der Goalie macht ihn sich selbst rein."



Er hat die Hoffnung auf seinen ersten Teamtreffer aber noch nicht aufgegeben: "Es war ein Megatag. Bei mir daheim in Salzburg 6:0 gewonnen, fast ein Tor geschossen - meine Mama sagt natürlich, es war mein Tor. Ich hoffe, sie kann die FIFA auch noch überzeugen." (SeK)