Ein Deal bringt Dortmund 250 Millionen Euro

Borussia Dortmund verlängerte vorzeitig mit Ausrüster Puma. Das bringt 250 Millionen Euro.

Bei Dortmund rollt der Rubel! Die Borussia hat den laufenden Ausrüster-Vertrag (bis 2022) mit Hauptausrüster Puma vorzeitig um sechs Jahre bis 2028 verlängert. Der BVB kassiert dafür insgesamt 250 Millionen Euro. Am Sonntag soll der Mega-Deal offiziell verkündet werden.Bisher kassierte Dortmund von Puma knapp 8,5 Millionen Euro pro Saison inklusive Prämien. Durch die Verlängerung steigen die Einnahmen jetzt um mehr als das Dreifache.Dortmund katapultiert sich mit diesem Ausrüster-Geschäft endgültig in die Elite-Liga der europäischen Top-Klubs.Deutschlandweit bleibt Bayern mit 900 Millionen Euro bis 2030 (Adidas) die Nummer 1. Den besten Sponsoren-Deal mit einem Sportartikel-Riesen in Europa hat der FC Barcelona abgeschlossen: Die Katalanen kassieren 120 Millionen Euro jährlich von Nike. Bestverdienender Puma-Klub ist Manchester City mit Einnahmen von 500 Millionen Euro bis 2029.