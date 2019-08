Vor 29 ' Eklat! Golf-Star pinkelt bei Flug in die 1. Klasse

Thorbjorn Olesen Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Der dänische Golf-Profi Thorbjorn Olesen hat betrunken in einem Flugzeug randaliert, löste sogar einen Polizeieinsatz aus.

Eklat um Golf-Profi Thorbjorn Olesen. Der Däne sorgte betrunken auf einem British-Airways-Flug von Nashville nach London für einen echten Skandal.



Zuerst hatte der 29-Jährige, der im vergangenen Jahr sogar für Europa im Ryder Cup abschlug, die Crew und die anderen Passagiere der 1. Klasse beschimpft. Sein Ryder-Cup-Kollege Ian Poulter konnte schlichtend eingreifen.



Nachdem sich der Engländer schlafen gelegt hatte, eskalierte die Situation neuerlich. "Erst hat er die Crew und Passagiere belästigt, dann wollte er einer Passagierin an die Wäsche und dann hat er auch noch in den Gang gepinkelt", schilderte eine entsetzte Augenzeugin in britischen Medien. "So etwas würde man bei einer Billig-Fluglinie erwarten, aber nicht in der ersten Klasse der British Airways."



Am Londoner Flughafen hatte dann bereits die Polizei auf den 29-jährigen Golf-Profi gewartet. Olesen wurde vorläufig wegen sexueller Belästigung. Trunkenheit im Flugzeug und Missachtung der Crew-Anweisungen vorläufig festgenommen. Mittlerweile ist der Däne aber wieder auf freiem Fuß. (wem)