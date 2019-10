EM-Schock für ÖFB! David Alaba wieder verletzt raus

Der ÖFB zittert um David Alaba! Der Linksverteidiger hat am Dienstagabend in der Champions League sein Comeback für Bayern München gegeben. Und musste wieder verletzt ausgetauscht werden.

Der ÖFB-Teamspieler hatte sich erst vor gut zwei Wochen beim Aufwärmen vor dem Bundesliga-Hit zwischen RB Leipzig und den Bayern einen Muskelfaserriss zugezogen, rackerte für sein Blitz-Comeback.Am Dienstag stand der Bayern-Linksverteidiger dann beim Champions-League-Gastspiel bei Tottenham auch in der Startformation.Dann folgte allerdings der Schock. Der 27-Jährige musste zur Halbzeitpause ausgetauscht werden. Der ÖFB-Legionär hatte sich bei einem Zweikampf mit Serge Aurier neuerlich verletzt.Über den genauen Grad der Verletzung ist noch nichts bekannt. Alaba droht allerdings für Österreichs Fußball-Nationalteam in den wichtigen EM-Qualifikationsspielen gegen Israel (10.10.) und in Slowenien (13.10.) auszufallen. Teamchef Franco Foda hatte den 27-Jährigen erst am Dienstagvormittag ins rot-weiß-rote Aufgebot berufen.