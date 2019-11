Emotionales Posting von Schild nach Saison-Aus

Bernadette Schild muss eine neue, unangenehme Erfahrung machen. Nach einem schweren Sturz in Sölden ist der Weltcup-Winter bereits nach dem Auftaktrennen vorbei. Jetzt schreibt sie emotional über ihre Situation.

Im ersten Durchgang von Sölden war Schild noch die beste Österreicherin. Doch statt dem Angriff auf die Spitze folgte ein brutales Aus: Sturz, Kreuzbandriss im rechten Knie – Saison-Aus.Für die 29-Jährige, die bisher keine Verletzung dieser Art erlitten hatte, ein schwerer Schlag. Sogar über ein Karriere-Ende wurde spekuliert, doch darauf hat sie keine Lust. In einem ersten Statement stellte sie klar, dass "noch viele Winter folgen" werden.Nun meldete sie sich erneut auf Instagram zu Wort und wurde dabei emotional. "Die Wahrheit ist: Es wird keine Rennen mehr für mich in diesem Winter geben. Ich werde meine Reha machen (was ich zuvor noch nie getan habe)", schreibt sie und stellt erneut klar: "Es wird Zeit brauchen, aber ich werde nächste Saison zurückkommen."Nachsatz: "Das Leben hat sich im Bruchteil einer Sekunde geändert, von einem sehr schnellen zu einem super-langsamen. Du weißt nie, welche Lektionen das Leben dich lehrt - aber diese ist definitiv einer der härteren ..."