England-Hooligan stirbt auf dem Weg zur Polizei

Todesdrama vor dem EM-Quali-Duell zwischen England und Bulgarien. Ein Fan randalierte und sollte zur Polizei gebracht werden – dort kam er nicht lebend an.

Der Brite wurde am Montag in der Früh in Sofia von Einsatzkräften entdeckt, er sei "in einem hilflosen Zustand" gewesen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, dort rastete er aus. "Er wurde plötzlich aggressiv, randalierte und bedrohte das Personal", erklärt das bulgarische Innenministerium. "Es wurden Maßnahmen ergriffen, ihn zu einer Polizeistation zu bringen."Doch unterwegs brach der 32-Jährige zusammen und starb. Die genaue Todesursache wird nun ermittelt, Drogen sollen womöglich die Ursache gewesen sein. Zum EM-Quali-Duell sind 3.400 England-Fans nach Bulgarien gereist, bereits am Sonntag kam es zu Problemen mit Hooligans.