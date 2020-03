England-Profi öffnet seine Wohnungen für Helfer

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zeigen sich immer mehr Sportler von ihrer spendablen Seite. Eine kuriose Unterstützung lieferte nun Wilfried Zaha.

Der Fußballprofi von Premier-League-Klub Crystal Palace öffnet nämlich seine Londoner Wohnungen für Gesundheitspersonal.Zaha bot der britischen Gesundheitsbehörde NHS an, dass medizinische Kräfte in seinen Londoner Wohnungen untergebracht werden können.Der 27-jährige Ivorer, der ein Gehalt von 140.000 Euro in der Woche verdient, besitzt in der britischen Hauptstadt rund 50 Immobilien."Wenn du Gutes tust, wird dir auch Gutes widerfahren. Ich will in diesen verrückten Zeiten bei jeder Gelegenheit helfen", so Zaha gegenüber derNormalerweise werden die Wohnungen von Geschäftsreisenden oder Firmenkunden genutzt. Diese bleiben aufgrund der Corona-Krise aber aus. "Mitarbeiter im Gesundheitsbereich, bitte meldet euch", so der Crystal-Palace-Spieler abschließend.Bereits zuvor hatte die englische Fußball-Ikone Gary Neville insgesamt 176 Zimmer in zwei Hotels in Manchester, die er mitbesitzt, zur Verfügung gestellt. Chelsea-Eigentümer Roman Abramowitsch öffnete 72 Zimmer des Klub-Hotels für medizinische Kräfte.