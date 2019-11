England-Star nach Streit im Hotel aus Team gekickt

Vor dem 1.000 Länderspiel der englischen Nationalmannschaft am Donnerstag gegen Montenegro ist es im Teamhotel der "Three Lions" zur Eskalation gekommen. Raheem Sterling wurde daraufhin suspendiert.

Am Sonntagabend soll sich Sterling in der Kantine des englischen Teamhotels mit Liverpool-Spieler Joe Gomez angelegt haben.Nur Stunden zuvor standen sich beide Kicker im Schlagerspiel der englischen Premier League zwischen den "Reds" und Sterlings Klub Manchester City gegenüber, waren aneinander geraten, nachdem Gomez seinen Gegenspieler weggestoßen hatte. Der Tabellenführer siegte souverän mit 3:1.Eine bittere Niederlage, die der 24-jährige Stürmer offenbar nicht verkraften konnte. Sterling soll seinem Nationalelf-Kollegen an die Gurgel gegriffen haben, berichtet die. Dabei wollte er Gomez provozieren, soll gefragt haben, ob Gomez "immernoch der große Mann" sei.Nach der Eskalation wurde Sterling aus dem englischen Aufgebot gekickt, wird jedenfalls am Donnerstag nicht im Wembley-Stadion gegen Montenegro auflaufen.Beide Spieler sollen sich bereits ausgesprochen haben. "Wir sind in einem Sport, in dem Emotionen manchmal zu groß werden. Ich bin aber Manns genug zuzugeben, wenn es mit mir durchgegangen ist", erklärte Sterling in einem Instagram-Posting. "Uns ist klar, dass das eine Sache von fünf bis zehn Sekunden war. Die Sache ist erledigt", so der Stürmer.