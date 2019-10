England vergeigt fixes EM-Ticket, Ronaldo auf Kurs

Mit einem Sieg in Tschechien hätte England schon fix das Ticket für die EM 2020 buchen können, doch es wurde eine 1:2-Niederlage. Damit sind die Tschechen wieder im Rennen um den Gruppensieg. Nach einem furchtbaren Fehlstart ist auch Portugal wieder auf Euro-Kurs.

Zwar gingen die Three Lions in Prag durch einen Kane-Elfer (5.) in Führung, die Tschechen drehten das Spiel aber durch Jakub Brabec (9.) und Zdenek Ondrasek (85.). Damit halten beide Teams bei zwölf Punkten. Auch der Kosovo hat mit acht Punkten noch Chancen.Frankreich und die Türkei sind voll auf EM-Kurs, ein Fix-Ticket gibt es aber (noch) nicht. Die Türkei setzte sich gegen Albanien in letzter Minute durch Cenk Tosun mit 1:0 durch, auch die Franzosen holten ein 1:0 in Island (Giroud-Elfer, 66.).Nach dem Fehlstart in die Gruppe, hat Portugal mit einem 3:0 gegen Luxemburg wieder alles selbst in der Hand. Bernardo Silva (16.), Cristiano Ronaldo (65.) und Goncalo Guedes (89.) sicherten drei wichtige Punkte. Tabellenführer ist allerdings die Ukraine nach einem 2:0 gegen Litauen (Doppelpack von Ruslan Malinovskiy, 29. und 58.).