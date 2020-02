Engländer verbieten Kindern Kopfbälle

Laut britischen Medien hat es auf der Insel bald "ausgeköpfelt". Der englische Fußballverband (FA) will noch diese Woche Regeln einführen, die Kopfbälle bei Kindern verbieten.

Das Verbot von Kopfballübungen bei Kindern ist laut FA eine Vorsichtsmaßnahme, um das Risiko von Hirnverletzungen zu mindern. Noch in dieser Woche soll es beschlossen werden.Aber warum? Hier die Erklärung: Eine von Verband und Spielergewerkschaft initiierte Untersuchung brachte im Vorjahr hervor, dass Fußballprofis im Vergleich zum Rest der Bevölkerung ein 3,5 Mal höheres Risiko haben, an einer degenerativen Hirnkrankheiten zu sterben. Wer sein Leben dem runden (Kunst-)Leder nachgejagt ist, hat eine 3,45 Mal höhere Wahrscheinlichkeit an Demenz zu erkranken, bei Alzheimer ist das Risiko 4,4 Mal höher.Das ausgerechnet im Mutterland des Fußballs, das über viele Jahrzehnte hinweg für den "Kick and rush"-Spielstil berühmt-berüchtigt war, Kopfbälle verboten werden, hätten sich wohl auch die Wenigsten gedacht.