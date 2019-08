Enthüllt! So sieht die Formel 1 im Jahr 2021 aus

Mit Vollgas in die Zukunft! Die Formel 1 veröffentlicht erste Bilder und Videos mit Windkanal-Tests eines Boliden, wie er im Jahr 2021 auf die Strecke geht.

Die Formel 1 stellt die Weichen in Richtung Zukunft! Vor dem Grand Prix von Deutschland testeten die Ingenieure zum ersten Mal ein Wagen-Modell mit den für 2021 geplanten 18-Zoll-Rädern in einem Windkanal.Jetzt veröffentlicht die Königsklasse des Motorsports die ersten Bilder und Videos dazu."Wir sind jetzt eigentlich schon weiter, als ich zu Beginn dachte, was wir erreichen könnten", schwärmt Formel-1-Technikchef Pat Symonds gegenüber „Formula1.com". "Die Ergebnisse sind außergewöhnlich."Ein neues Heck soll für mehr Überholmanöver auf der Strecke. Die Tests zeigen: Der Verlust des Abtriebs hinter den Boliden verringt sich laut Symonds auf fünf bis zehn Prozent. Eine deutliche Verbesserung gegenüber den 50 Prozent, die es bei den heutigen Boliden von Hamilton, Vettel und Co. sind.(Heute Sport)