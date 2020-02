Entscheidung gefallen: Er wird neuer Admira-Trainer

Trainerwechsel in der Bundesliga! Klaus Schmidt musste bei der Admira gehen, ein Nachfolger soll bei den Südstädtern auch bereits feststehen.

Fest steht schon jetzt: Es geht Schlag auf Schlag. Am Sonntag wurde Schmidt vor die Tür gesetzt, am Dienstag um 12 Uhr präsentiert die Admira seinen Nachfolger.Bei ihm soll es sich um Zvonimir Soldo handeln. Der 52-jährige Kroate gilt als Wunschkandidat der Klubführung und bringt einige internationale Erfahrung mit.Von 2009 bis 2010 coachte er den 1. FC Köln, auch bei Dinamo Zagreb war er bereits tätig. Ausschlaggebend ist wohl, dass Soldo 2017 Co-Trainer von Felix Magath bei SD Luneng in China war. Magath ist seit Jänner "Global Soccer Chef" von Flyeralarm und damit auch für die Admira zuständig.