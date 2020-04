Entscheidung gefallen! Flick bleibt Bayern-Coach

Wochenlang wurde über die Vertragsverhandlung spekuliert, nun ist es fix. Hansi Flick bleibt weiter Trainer von David Alaba bei den Bayern.

Die Einigung über einen neuen Vertrag gaben die Münchner mitten in der Corona-Krise am Freitagnachmittag bekannt.Der Vertrag mit dem 55-jährigen Erfolgstrainer wurde bis 2023 verlängert. "Ich freue mich darauf, zusammen mit meinem Trainerteam und der Mannschaft die kommenden Aufgaben anzugehen", strahlte Flick."Der FC Bayern ist mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden. Die Mannschaft hat unter ihm eine sehr gute Entwicklung genommen, spielt attraktiven Fußball, der sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt", lobte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge.Flick hatte im November vom entlassenen Coach Niko Kovac übernommen, war zunächst nur als Interimslösung gedacht. Doch mit 18 Siegen in 21 Spielen kam der deutsche Rekordmeister nicht an einer Verlängerung vorbei. " Diese Ergebnisse sprechen für sich. Hansi und ich wissen, in welche Richtung wir die Mannschaft entwickeln wollen", so Sportdirektor Hasan Salihamidzic.