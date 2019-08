Vor 2 ' Entscheidung im Neymar-Poker am Donnerstag?

Neymar vor dem Wechsel zu, FC Barcelona? Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Im Transfer-Poker um Neymar steht eine Entscheidung unmittelbar bevor. Eine Barca-Delegation reiste am Dienstag nach Paris, setzte dem französischen Scheich-Klub eine Deadline.

Kehrt Fußball-Superstar Neymar zum FC Barcelona zurück, oder bleibt der brasilianische Stürmer bei Paris St.-Germain? Am Donnerstag soll es darüber Klarheit geben.



Denn die Barcelona-Delegation, die am Dienstag zu Gesprächen nach Paris gereist war, setzte dem französischen Meister eine Deadline, berichtet Sky. Innerhalb von 48 Stunden – also noch am Donnerstag – soll eine Entscheidung fallen.



Die Barcelona-Abordnung legte in den ersten persönlichen Verhandlungen um den 27-Jährigen zwei konkrete Angebote auf den Tisch. Entweder ein Tausch gegen Philippe Coutinho und eine Ablösezahlung im dreistelligen Bereich, oder ein Leihgeschäft für eine Saison, samt Kaufverpflichtung im Sommer 2020. Dann soll Neymar-Landsmann Coutinho neuerlich Teil des Deals werden.



Die Pariser beraten über beide Angebote, müssen diese auch mit den Geldgebern aus Katar abklären. Andere angebotene Spieler wie Vizeweltmeister Ivan Rakitic oder Abwehrspieler Samuel Umtiti wurden von PSG abgelehnt.



Nicht mehr im Rennen um Neymar soll demnach Real Madrid sein. Die "Königlichen" haben noch kein konkretes Angebot auf den Tisch gelegt. (wem)