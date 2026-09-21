i Auch an den Flughäfen London City und Luton kam es zu Beeinträchtigungen. (Symbolbild) REUTERS/Isabel Infantes Schon wieder! "Cancelled": Neues Flug-Chaos lähmt Großbritannien Technische Probleme bei der Flugsicherung legten erneut britische Flughäfen lahm – Tausende Passagiere sind betroffen. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 14:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen kam es am Montag (21. September) an britischen Flughäfen zu massiven Flugausfällen und Verspätungen. Grund dafür war ein technisches Problem im Flugsicherungszentrum Prestwick in Schottland.

Besonders betroffen waren Flughäfen in Schottland und Nordengland, darunter Glasgow, Manchester, Edinburgh sowie Belfast. Auch an den Flughäfen London City und Luton kam es zu Beeinträchtigungen.

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Laut Angaben des Luftfahrtdatenanbieters Cirium wurden 35 Abflüge aus Großbritannien gestrichen oder starteten verspätet, während 37 Ankünfte ebenfalls ausfielen. Die jüngste Störung folgt auf einen ähnlichen Ausfall am 8. September, der zur Streichung von über 2.000 Flügen führte.

Wie die "Daily Mail" berichtet, verweisen die britischen Flugsicherungsbehörden (NATS) auf einen 'Konnektivitätsfehler' im Netzwerk. Anders als beim Vorfall vor zwei Wochen sei das aktuelle Problem nicht auf einen Softwarefehler zurückzuführen.

Kritik an Flugsicherungs-Chef wächst

Der Druck auf NATS-Chef Martin Rolfe nimmt zu. Ryanair forderte seinen sofortigen Rücktritt, nachdem mehr als 25.000 ihrer Passagiere von Verspätungen betroffen waren.

Auch EasyJet und British Airways äußerten sich kritisch und forderten eine Verbesserung der Systemstabilität. Jet2 verlangte 'Aktion, Verantwortlichkeit und echte Resilienz' für die Flugsicherung.

Laut Angaben des Luftfahrtdatenanbieters Cirium wurden 35 Abflüge aus Großbritannien gestrichen. REUTERS/Corey Rudy

Das betroffene Prestwick-Zentrum kontrolliert etwa 42 Prozent des britischen Luftraums, vor allem über Nordengland, Schottland und Nordirland. Die Auswirkungen waren daher besonders in diesen Regionen spürbar. Flughäfen südlich von Manchester waren laut NATS kaum beeinträchtigt.

Passagiere berichten von langen Wartezeiten

Passagiere schilderten stundenlange Verzögerungen. Lewis Fraser, der in Glasgow festsaß, erklärte gegenüber BBC News: 'Wir wurden wie gewohnt ins Flugzeug gelassen, aber sofort über eine Verzögerung informiert. Das letzte Update gab's vor etwa einer halben Stunde: Wir müssen möglicherweise noch eine Stunde und 45 Minuten warten.'

Auch an anderen Flughäfen herrschten lange Wartezeiten und Ungewissheit. Eine Passagierin aus Bury berichtete dem "Manchester Evening News" von mehreren Verschiebungen und lobte das Bordpersonal für die Betreuung während der Wartezeit.

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Wenig Hoffnung auf Entschädigung

Die britischen Verbraucherrechte sehen bei Flugverspätungen und -ausfällen Unterstützungsleistungen wie Getränke, Snacks und gegebenenfalls Hotelübernachtungen vor. Da es sich jedoch um einen technischen Fehler der Flugsicherung handelte, gelten diese Umstände als 'außergewöhnlich' – eine Entschädigung ist daher unwahrscheinlich.

NATS erklärte, das Problem sei behoben, und man arbeite daran, die verbleibenden Beschränkungen im Flugverkehr so rasch wie möglich aufzuheben. Passagiere wurden gebeten, sich direkt bei ihrer Fluglinie nach dem aktuellen Status ihrer Flüge zu erkundigen.