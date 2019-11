Erste Pleite! Young Violets putzen Klagenfurt 4:1 weg

Am 16. Spieltag ist es passiert! Austria Klagenfurt musste die erste Saisonniederlage einstecken - die Kärntner bekamen bei den Young Violets mit 1:4 eine auf den Deckel. Die 2. Liga im Überblick!

Nicht nur die Jungveilchen feiern, sondern auch in Ried wird gejubelt. Nach dem 4:1-Sieg der Young Violets gegen Klagenfurt können die Innviertler am Samstag die Tabellenspitze erobern.Maudo Jarjue (13.), Patrick Wimmer (56.), Csaba Mester (65.) und Aleksandar Jukic (78.) netzten für die Veilchen aus Wien, Peter Zubak gelang nur der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich (52.).Weil der FAC nicht über ein 0:0 gegen die OÖ-Juniors hinauskam, springen die Young-Violets auf den Nicht-Abstiegsplatz, die Floridsdorfer rutschen in den Keller ab.Innsbruck - Horn 1:1FAC - OÖ Juniors 0:0Amstetten - GAK 3:3Young Violets Klagenfurt 4:1Lafnitz - Lustenau 0:2