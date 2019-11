Erste Rückzahlung: Becker bleibt hoch verschuldet

Boris Becker hat in einer ersten Auszahlung an seine Gläubiger 2,8 Millionen Euro lukriert, doch es bleibt ein großer Schuldenberg bei der Tennis-Ikone.

Im Zuge des Insolvenzverfahrens hat der 51-jährige Deutsche nun eine erste Auszahlung an seine Gläubiger geleistet, berichtet die Bild.Demnach konnte der frühere Tennis-Weltstar durch den Verkauf einer Wohnung in seinem Heimatort Leimen, der Versteigerung von Trophäen, dem Verkauf von Schmuck, der Veräußerung von Buchrechten und Geld-Reserven auf Konten gut 2,8 Millionen Euro zurückzahlen.Trotzdem bleibt der Schuldenberg des dreifachen Wimbledon-Siegers enorm. Weitere Forderungen in Höhe von 58 Millionen Euro sollen noch ausständig sein.Deshalb hatte die zuständige britische Behörde das Insolvenzverfahren gegen Becker um zwölf Jahre verlängert, ist der Deutsche frühestens am 16. Oktober 2031 schuldenfrei. Damit muss Becker seine Gläubiger ab einer Darlehenssumme von 500 Pfund (rund 580 Euro) informieren. Dies wurde erlassen, um weiteren Schaden von den Gläubigern abzuwenden.