Europacup-Hit! Salzburger Krisenplan für Coronavirus

Am Donnerstag will Salzburg das absolute Europa-League-Wunder gegen Eintracht Frankfurt vollbringen. Die Bullen müssen ein 1:4 aus dem Hinspiel aufholen. Macht der Coronavirus dem Spiel einen Strich durch die Rechnung?

Aktuell werden in Österreich immer mehr Corona-Fälle bekannt. Alle Infos gibt's. Salzburg hat der Sars-CoV-2-Virus noch nicht erreicht, dennoch haben die Bullen einen Krisenplan in der Schublade."Hinsichtlich der ersten Fälle des Coronavirus in Österreich stehen wir natürlich in Abstimmung mit der Veranstaltungs- und Sicherheitsbehörde. Aktuell gibt es keine Warnung und damit auch keinerlei Informationen, dass es etwaige Konsequenzen für das morgige Spiel geben könnte", schreibt Salzburg auf der Vereins-Homepage.Nachsatz: "Trotzdem existiert ein Krisenplan, der im Fall einer Gefährdung umgesetzt wird. Eine solche ist nach dem aktuellen Stand allerdings unwahrscheinlich."Einer großen Europacup-Nacht vor 30.000 Fans steht also aktuell nichts im Wege!