Ich lade Kanzler & Kollegen zum Homeschooling ein

Homeschooling, Woche fünf – der Albtraum geht weiter. Schulen bleiben weiter geschlossen, dafür gibt es nun selbsternannte Stasi-Polizisten im Land. Von "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand

Öffnen wir bis zur Oberstufe Schulen

Keine Stasi-Polizei und Überwachungsapps

Eva Dichand über ihre Corona-Erkrankung:

"Heute"-Chefin über ihre Corona-Erfahrung

Neben meiner Firma, wo von heute auf morgen auf Home Office umgestellt wurde und meiner Corona-Erkrankung, unterrichte ich drei Kinder zuhause – wohl noch länger. Obwohl Geschäfte wieder offen haben und keiner wirklich sagen kann, ob Kinder überhaupt ansteckend sind, bleiben die Schulen zu.Warum? Volkswirtschaftlich irrelevant, heißt es. Also sind weiter 1,2 Millionen schulpflichtige Kinder daheim eingesperrt. Die armen Eltern auch. Selbst, wenn sie eine Stelle im Verkauf oder Gesundheitswesen haben. Interessiert keinen.Sehr oft trifft es "eh nur" Frauen. Dabei bin ich mir gar nicht sicher, ob es Überväter, die Homeschooling und Kinderbetreuung übernehmen, wirklich gibt. Aus der enormen Anzahl an Mails, die mich erreichen, schließe ich: Zum Großteil bleibt es an den Müttern hängen. Wie war das noch mit halbe-halbe?Ich frage mich schon, warum wir nicht – wie Dänemark und Norwegen – die Schulen bis zur Oberstufe wieder öffnen. Wir haben aktuell eine Corona-Durchseuchung im Promillebereich. Niedriger wird sie wohl in diesem Jahr nicht mehr werden. Im Gegenteil: Wenn alle wieder arbeiten gehen, wird die Anzahl der Infektionen wieder steigen. Und einen Impfstoff wird es noch lange nicht geben. Aber Hauptsache, die am wenigsten gefährdete Gruppe – Kinder und deren meist junge Eltern – sollen zu Hause bleiben. Diese Altersgruppe wird wohl kaum die ohnehin freien Intensivbetten des Landes blockieren. Und ja, sie sollen auch weiterhin ferngehalten werden von Risikogruppen, um diese nicht zu infizieren. Omas und Opas sind aber um keinen Deut geschützter, wenn die Enkerl wieder zur Schule gehen.Wieso also das alles? Liegt es daran, dass viele unserer Politiker noch keine schulpflichtigen Kinder haben und gar nicht wissen, was das bedeutet? Kein Problem, ich lade Kanzler und Co. gerne zu mir nachhause ein. Sie können einmal einen Tag lang Homeschooling machen und versuchen, nebenbei zu arbeiten. Ich bin mir sicher: Schon nach einem einzigen Tag würden die Schulen flugs wieder öffnen. Man nennt das Realitätserfahrung!Was mich auch beschäftigt, ist das Verhalten, das nun viele Menschen an den Tag legen. Viele fühlen sich zur privaten Stasi-Polizei berufen und kontrollieren das Einhalten irgendwelcher Maßnahmen. Wir sollten dringend wieder mehr Eigen- und Selbstverantwortung an den Tag legen und nicht vor jeden Park Polizisten stellen und mit Überwachungsapps drohen. Das Leben geht weiter. Wie hat die Queen so schön gesagt? "Es werden wieder bessere Tage kommen. Wir werden wieder mit unseren Freunden vereint sein. Wir werden wieder mit unseren Familien vereint sein. Wir werden uns wiedersehen."