Ex-Austria-Coach soll Fenerbahce übernehmen

Vor sieben Jahren führte Nenad Bjelica die Austria in die Champions League. Nun soll er den türkischen Traditionsklub Fenerbahce Istanbul zu altem Glanz verhelfen.

Toller Karrieresprung für Nenad Bjelica! Der 48-jährige Kroate, der in Österreich unter anderen den FC Kärnten, Wolfsberg und die Wiener Austria trainierte, soll laut türkischen Medienberichten neuer Coach von Fenerbahce Istanbul werden.Außerdem soll er drei Spieler mitbringen: "Altstar" Mario Mandzukic, der aktuell in Katar unter Vertrag steht, Roma-Striker Nikola Kalinic – und ÖFB-Talent Dario Maresic. Der 20-Jährige kam in Frankreich bei seinem Klub Stade Reims erst zu einem Einsatz.Fenerbahce liegt aktuell nur auf dem siebenten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Trabzonspor beträgt bereits 13 Punkte.Bjelica stand bis vor zwei Wochen bei Dinamo Zagreb unter Vertrag. Er führte die Kroaten zu zwei Meisterschaften und in die Champions League.