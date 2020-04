Ex-Bayern-Boss Hoeneß will Bundesliga im Free-TV

Die Fußball-Fans in Deutschland hoffen auf eine baldige Fortsetzung der Saison. Doch wie kann man die Spiele mitverfolgen? Darüber gibt es nun Diskussionen.

Noch im Mai soll die Saison in Deutschland fortgesetzt werden. Wichtig ist dabei, die Corona-Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. An Geisterspielen führt da wohl kein Weg vorbei. Doch wie können die Fans die Spiele trotzdem mitverfolgen.Natürlich im Fersehen. Die Rechte an den Übertragungen liegen aber bei den Bezahl-Sendern Sky und DAZN. Ex-Werder-Bremen-Manager Willi Lemke macht sich nun für eine Übertragung der Spiele im Free-TV stark und erklärt seine Bedenken: "Das hätte den unglaublich wichtigen Effekt, dass der Run auf die Wohnzimmer mit Sky-Ausstattung unterbleiben würde."Rückendeckung bekommt er von Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß, der Geisterspiele für "lebensnotwendig und bedingungslos" hält: "Wenn die Öffentlich-Rechtlichen ihrem Staatsauftrag gerecht werden und die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich für ihre Gebühren entsprechend unterhalten wollen, müssen sie sich an einer breieteren Übertragung des Fußballs in dieser Ausnahmesituation beteiligen", meint das Aufsichtsratmitglied.Doch bei den TV-Geldern geht es um gewaltige Summen. Hoeneß stellt klar, dass da entsprechend Geld fließen muss: "Die Öffentlich-Rechtlichen müssen dann dafür entsprechend bezahlen. Denn es kann nicht sein, dass Sky viel Geld für die Rechte ausgibt und ARD und ZDF zu Trittbrettfahrern werden."Und was sagen die Sender selbst dazu? ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky erklärt: "Wir respektieren natürlich die Rechtesituation und die derzeit schwierige Situation von Sky und DAZN. Sollten diese und die DFL sich irgendwann damit befassen und es gesellschaftlich Sinn machen und gewünscht sein, würden wir dann - und nur dann - für Gespräche und einen Ideenaustausch bereitstehen."